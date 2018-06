18-jährige Raser in Salzburg und OÖ von Polizei erwischt

Zwei 18-jährige Tempobolzer sind am Freitag in Salzburg und Oberösterreich von der Polizei erwischt worden. Ein Pongauer war mit seinem 200 PS-starken Pkw bei einem Tempolimit von 110 km/h auf der Tauernautobahn bei Kuchl mit über 220 km/h unterwegs. Eine Zivilstreife nahm dem Teenager seinen Probeführerschein ab, den er erst seit 17 Tagen besessen hatte.

Ebenfalls um einen Probeführerscheinbesitzer handelte es sich bei einem 18-jährigen Motorradlenker, der in der Gemeinde Maria Schmolln im Bezirk Braunau am Inn sein Bike auf der Oberinnviertler Landesstraße (L503) in einer Kurve auf 155 km/h beschleunigt hatte. Laut Polizei zeigte sich der Oberösterreicher aus Grieskirchen einsichtig und bereute die gefährliche Aktion. Er wurde bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.