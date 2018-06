Vorarlberg: 1700 "Glücksbüxen" am Ziel angekommen

Mit der Hilfe von 3000 jungen Menschen und der „Glücksbüx“ – der Sozialaktion von Kindern für Kinder, wird Glück in eine Schachtel gepackt.

Denn mit der Glücksbüx“-Sozialaktion der Diözese Feldkirch wird Freude weiterverschenkt – und das 1700 Mal. Zügig und konzentriert wurden in den vergangenen Tagen die Transporter beladen. Abgezählt und fein säuberlich zugewiesen wurde jede der 1700 „Glücksbüxen“, die sich in den Hallen des Caritas-Lagers in Frastanz auf Paletten türmten. Und ab ging es für sie, zu ihren neuen Bestimmungsorten – Kindern und Jugendlichen in Vorarlberg, für die ein Geschenk ansonsten die absolute Ausnahme darstellt.