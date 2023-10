170/75 Jahre Gesangverein Hohenems

Dieses Doppeljubiläum wurde unter dem Motto „Das Beste der letzten Jahre“ am Freitag, dem 29. und Samstag, dem 30. September 2023, im jeweils ausverkauften Löwensaal gebührend gefeiert.

Es war ein gesangliches Qualitätsmerkmal des Gesangvereins, was den Konzertbesuchern an wunderschönen Liedern und Musikstücken aus verschiedenen Epochen geboten wurde.

Musikstücke wie „Die Nacht“ und „Im Abendrot“, „An Tagen wie diesen“, „Hello Dolly“, „Ich war noch niemals in New York“, „Live is Life“, „Some Girls are Ladies“, „You’ll Never Walk Alone“ u. v. m. luden zum Mitsingen ein.