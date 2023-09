170/75 Jahre Gesangverein Hohenems – das Doppeljubiläum

„Das Beste der letzten Jahre zum Jubiläum“ – das ist das Motto der Jubiläumskonzerte des Gesangvereins Hohenems am Freitag, dem 29. und Samstag, dem 30. September 2023, jeweils um 19.30 Uhr im Löwensaal.

Der Gesangverein Hohenems wurde am 14. April 1853 als erster weltlicher Gesangverein in Vorarlberg unter dem Namen „Gesangverein Frohsinn“ gegründet. Später entstanden noch die Gesangvereine „Männerchor“ und „Liederhalle“. Alle drei wurden im Laufe der Jahre zusammengeführt und so entstand aus ihnen am 15. Juli 1948 der „Gesangverein Hohenems“.