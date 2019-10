17 Verletzte bei Kollision von Bus und Straßenbahn in Basel

In Basel sind am Sonntagvormittag ein Bus und eine Straßenbahn der Basler Verkehrsbetriebe zusammengestoßen. 17 Personen mussten ins Spital, darunter der Straßenbahnfahrer. Zur Unfallursache gab es noch keine Angaben. Bei 20min.ch zeigten Leserfotos, dass zahlreiche Einsatzkräfte am Unfallort waren. Die Polizei sprach von leichten bis mittelschweren Verletzungen.

Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt, bestätigte die Meldung von 20min.ch. Zur Kollision kam es auf der Kreuzung der Margarethenstraße mit der Dornacherstraße in der Basler Innenstadt, wie Yerguz sagte. Eine Straßenbahn der Linie 2 entgleiste, nachdem sie mit einem 36-er Bus zusammengestoßen war. Beim Zusammenprall wurde der Bus gegen ein Auto geschoben, in dem laut Yerguz zwei Personen saßen.

Die meisten Verletzten saßen nach Angaben des Polizei-Sprechers in der Straßenbahn. Ihr Lenker wurde ebenfalls verletzt, während der Busfahrer ohne Blessuren davonkam. Ins Spital gebracht wurde auch einer der Insassen des am Unfall beteiligten Autos.