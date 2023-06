17 Tote bei Luftangriffen auf Khartum

Bei Luftangriffen der Armee auf die sudanesische Hauptstadt Khartum sind nach offiziellen Angaben 17 Menschen getötet worden, darunter fünf Kinder. Rund 25 Häuser seien im Stadtteil Mayo zerstört worden, teilte die Gesundheitsbehörde am Samstag mit und bestätigte die Berichte von Anrainern. Die Armee und die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) liefern einander seit Wochen einen erbitterten Machtkampf, unter dem die Zivilbevölkerung immer mehr leidet.

Die regulären Streitkräfte haben die Lufthoheit über Khartum und die angrenzenden Städte Omdurman und Bahri. Die RSF wiederum hat sich in den Wohngebieten verschanzt. Am Freitag und Samstag hat die Armee offenbar ihre Luftangriffe verstärkt und mehrere Wohnviertel beschossen, während Vermittler auf eine neue Waffenruhe dringen.

Der Machtkampf zwischen Armee und RSF-Miliz war am 15. April ausgebrochen. Viele Hunderte Menschen wurden seither getötet. Rund 2,2 Millionen Menschen wurden im Zuge der Kämpfe vertrieben. Hunderttausende Menschen sind in die Nachbarländer geflohen - allein mehr als 270.000 in den Tschad. Beobachter befürchten eine Destabilisierung der gesamten Region.