1,7 Millionen nutzten antragslose Arbeitnehmerveranlagung

Mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben heuer durch die antraglose Arbeitnehmerveranlagung zu viel bezahlte Lohnsteuer automatisch zurückerhalten. Wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte, wurden Guthaben in Höhe von über 810 Millionen Euro automatisiert ausbezahlt, also im Durchschnitt 467 Euro pro Steuerzahlerin und Steuerzahler. Damit wurden im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich 70 Euro mehr rückerstattet.

Das Finanzministerium sprach in einer Aussendung von Rekordwerten. Seit 2017 erfolgt die Arbeitnehmerveranlagung unter bestimmten Voraussetzungen automatisch. Die ausbezahlten Beträge steigen laut Finanzministerium Jahr für Jahr: Waren es 2021 noch rund 500 Millionen Euro, lag der Wert 2022 bei 737 Millionen Euro und für das Jahr 2023 eben bei über 810 Millionen Euro.