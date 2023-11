17-jähriger Autolenker bei Unfall in der Steiermark getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Knittelfeld (Bezirk Murtal) ist am Montagabend ein 17-jähriger Autolenker ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, kam er kurz nach 19 Uhr vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn der L504 ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Vier weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 16 bis 21 Jahren wurden verletzt, zwei davon schwer.

Der Lenker dürfte nicht angegurtet gewesen sein. Befragungen der Polizei ergaben, dass sowohl der Lenker als auch die Mitfahrer vor Fahrtantritt Alkohol und Marihuana konsumiert hatten. Die Eltern des getöteten 17-Jährigen aus dem Bezirk Leoben wurden im Beisein des Kriseninterventionsteams vom Tod ihres Sohnes verständigt, die L504 war bis kurz vor 22 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Verletzten wurden von der Rettung ins LKH Judenburg gebracht. Eine 21-Jährige und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurden schwer verletzt, ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Weiz sowie ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Leoben unbestimmten Grades verletzt.