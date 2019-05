17-jähriger Villacher versehentlich angeschossen

Ein 19-Jähriger hat am Samstagabend in Villach aus Versehen einen 17-Jährigen mit einem Kleinkalibergewehr angeschossen. Laut Polizei hantierte der Bursche mit der Waffe, die dem ebenfalls 19-jährigen Wohnungsinhaber gehört, dabei löste sich der Schuss und streifte den Kopf des 17-jährigen an der Seite. Der Verletzte wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

Gegen den Waffenbesitzer, der die Waffe legal hatte, und den zweiten 19-Jährigen, wurden Waffenverbote ausgesprochen. Das Kleinkalibergewehr samt Munition wurde sichergestellt. Nach Abschluss der weiterführenden Ermittlungen werden die Burschen angezeigt.