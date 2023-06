17-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Salzburg

In Salzburg hat sich im Bereich Hallenstein am Freitagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 17-jähriger einheimischer Pkw-Lenker, der mit drei Freunden im Alter zwischen 15 und 16 Jahren auf der Bundesstraße B178 in Richtung Unken unterwegs war, in einem kurvenreichen Teil der Straße von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrmals, bevor es zwischen Bäumen knapp oberhalb der Saalach zum Liegen kam. Während der Fahrer schwerstverletzt im Pkw eingeklemmt wurde, konnten sich seine Mitfahrer trotz Verletzungen selbstständig aus dem Wrack befreien. Einer machte an der Bundesstraße nachkommende Autofahrer auf die Notsituation aufmerksam und setzte so die Rettungskette in Gang.

Der Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht, wo er letztlich seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Die drei verletzten Mitfahrer wurden in das Unfallkrankenhaus Salzburg, das Krankenhaus St. Johann in Tirol und Zell am See gebracht.