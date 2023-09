17-jähriger ohne Führerschein nach riskanter Verfolgungsjagd gestoppt

Ein junger Fahrer verursacht in Hohenems eine riskante Verfolgungsjagd, die erst in Dornbirn gestoppt werden konnte.

In den späten Abendstunden des 26. September 2023 geriet ein Fahrzeug auf der L190 in Hohenems ins Visier der Sicherheitswache Hohenems.

Riskante Flucht vor der Polizei

Als die Polizei versuchte, den Wagen anzuhalten, startete der Fahrer eine riskante Flucht in Richtung Dornbirn. Dabei kam es zu gefährlichen Überholaktionen, die auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachten. Erst in Dornbirn konnte das Fahrzeug von der Polizeistreife gestoppt werden.