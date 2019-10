17-Jähriger nach Messerattacke im Bez. Neunkirchen in U-Haft

Über einen 17-Jährigen, der am Montagabend in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) seinen um ein Jahr älteren Bruder durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt haben soll, ist die U-Haft verhängt worden. Die Frist läuft bis zum 6. November, teilte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Gegen den Syrer wird wegen Mordversuchs ermittelt.

Der Asylwerber erlitt Verletzungen an der Lunge und musste zunächst auf der Intensivstation des Landesklinikums Wiener Neustadt behandelt werden. Ursprünglich waren die Ermittler von einem unbekannten Täter ausgegangen, der geflüchtet war. In seiner Befragung belastete aber das Opfer seinen Bruder. Der Verdächtige gab laut Staatsanwaltschaft schließlich zu, dem 18-Jährigen im Rahmen eines Streits eine Stichwunde zugefügt zu haben.