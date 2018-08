17-jähriger Lehrling in OÖ mit Mofa tödlich verunglückt

Im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich ist Freitag ein 17-jähriger Lehrling mit seinem Mofa auf dem Weg zur Arbeit tödlich. Der Bursch kam in Peuerbach in einer scharfen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Bachbett, wie die Polizei mitteilte. Er sprang mit seinem Mofa auf die gegenüberliegende Uferseite und prallte dort gegen einen Stein.

Der 17-Jährige war auf der Stelle tot. Der Unfall ereignete sich bereits in der Früh. Erst als der Lehrling am Nachmittag nicht nach Hause kam, fingen die Eltern an nach ihm zu suchen. Im Zuge der Suche bemerkte die Mutter gegen 15:10 Uhr eine Spur im Gras. Sie folgte dieser und fand ihren Sohn tot liegend im Bachbett vor. Die Familie wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.