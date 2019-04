17 Diebstähle von Traktoren geklärt

Niederösterreichische und Tiroler Kriminalisten haben 17 Diebstähle von Traktoren in den beiden Bundesländern geklärt. Vier Beschuldigte sind nach Angaben vom Donnerstag in Haft. Der ihnen angelastete Schaden beträgt mehr als eine Million Euro, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Zu den 17 vollendeten Diebstählen kam noch ein Versuch. Drei der Zugmaschinen wurden in Österreich, drei weitere in Rumänien sichergestellt. Bei den Beschuldigten handelt es um rumänische Staatsbürger im Alter von 22, 23, 24 und 32 Jahren. Der älteste der Männer soll mit dem Verkaufserlös die mutmaßlichen Komplizen entlohnt und selbst Grundstücke ebenso wie Immobilien in der Heimat erworben haben, so die Ermittler.

Ein im Juli 2018 in Niederösterreich gestohlener Traktor wurde in Rumänien auf dem Grund des 32-Jährigen sichergestellt. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Tirol stellte sich in der Folge heraus, dass es Gemeinsamkeiten mit Diebstählen von Zugmaschinen in dem westlichen Bundesland gab.