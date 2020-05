17. Architekturbiennale: Kuratoren passen Konzept an

Die gestern, Montag, bekannt gegebene Verschiebung der 17. Architekturbiennale auf das kommende Jahr (22. Mai bis 21. November 2021) hat auch Auswirkungen auf das Konzept des österreichischen Pavillons. Die Kuratoren Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer wollen ihren Beitrag "Platform Austria" in Hinblick auf die geänderten Umstände über die nächsten Monate hinweg adaptieren.

Damit wollen sie "einen möglichst breiten und fokussierten Zugang zur Debatte über das Thema Plattform-Urbanismus gewährleisten", wie es in einem Statement heißt. "Das Thema Plattform-Urbanismus bezeichnet eines der brisantesten Diskussionsfelder der Architektur. Digitale Plattformen wie Facebook, Google oder Amazon dringen immer stärker in sämtliche Bereiche unseres Lebens ein und beginnen alte Ordnungen und Strukturen aufzulösen", so die Kuratoren. Mit "Platform Austria" wolle man die Frage nach der damit verbundenen Entwicklung unserer Städte stellen und den Pavillon selbst zu einer Plattform der aktiven Auseinandersetzung mit den Potenzialen der Zukunft und deren Architektur machen.