160 Jahre Concordia: Plädoyer für unabhängigen Journalismus

Der Presseclub Concordia, die älteste noch existierende Journalistenvereinigung der Welt, hat am Donnerstag seinen 160. Geburtstag gefeiert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hielt in seiner Festrede anlässlich des Jubiläums ein Plädoyer für die Bedeutung von unabhängigem Journalismus. Der klassische Journalismus sei heute wichtiger denn je, betonte er.

"Ich möchte mich darauf verlassen können, dass das, was ich lese, nicht fake ist", sagte Van der Bellen im Rahmen des Festakts in den Räumlichkeiten des Clubs in der Bankgasse 8 im ersten Wiener Bezirk. "Es gehört zu Ihren Aufgaben, zu hinterfragen und zu kritisieren", richtete er sich an die Journalisten. Dazu brauche es auch "Mut, Standfestigkeit und Zivilcourage", um "den zahlreichen Interventionen vorher oder nachher standzuhalten".