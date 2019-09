Mehr als 30 Pilger starben bei Massenpanik im Irak

Bei einer Massenpanik während des schiitischen Aschura-Festes in der irakischen Stadt Kerbela sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. 100 Personen seien verletzt worden, davon zehn schwer, meldete die irakische Nachrichtenagentur INA am Dienstag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Die irakische Nachrichtenseite Shafaaq News meldete, einige Opfer seien erstickt.

Kerbela, rund 90 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad, ist Zentrum des Aschura-Festes, einer der wichtigsten Feierlichkeiten des schiitischen Islams. In der Stadt ziehen jedes Jahr riesige Menschenmassen durch die Straßen, um an den Tod des Imams Hussein zu erinnern, einem Enkel des Propheten Mohammed. Dafür reisen auch viele Pilger aus dem Ausland an, etwa aus dem Iran.