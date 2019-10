16 Tote bei Protesten gegen Äthiopiens Ministerpräsident

Bei Protesten gegen den äthiopischen Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Seit Mittwoch gebe es Proteste in mehreren Städten, im Zuge derer es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden gekommen sei, wie am Donnerstag aus Polizeikreisen verlautete.

Am Mittwoch hatte es in der Region Oromia heftige Zusammenstöße gegeben. Demonstranten blockierten laut Polizei Straßen und setzten Autoreifen in Brand. Auch am Donnerstag gingen die Proteste und Straßenblockaden demnach weiter. Den zweiten Tag in Folge versammelten sich zahlreiche Unterstützer Jawars vor dem Wohnhaus des Aktivisten in Addis Abeba. Ein Einwohner in der Stadt Adama sagte der Nachrichtenagentur AFP, Schulen und Krankenhäuser seien geschlossen worden.