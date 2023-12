16 Tote bei Angriff auf Dorf in Nigeria

Bei einem Angriff auf Dorfbewohner in Nigeria sind 16 Menschen getötet worden. Das Dorf Mushu im Bundesstaat Plateau in der Landesmitte sei gegen Mitternacht attackiert worden, sagte ein Militärvertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Wer hinter dem Angriff stand, war zunächst unklar. In der Region gibt es immer wieder Zusammenstöße zwischen Bauern und Viehzüchtern, außerdem ethnische und religiöse Spannungen.

"Wir haben geschlafen, als es plötzlich laute Schüsse gab", sagte Dorfbewohner Markus Amorudu der AFP. "Wir hatten Angst, weil wir keinen Angriff erwartet hatten. Die Menschen haben sich versteckt, aber die Angreifer haben viele von uns ergriffen. Einige wurden getötet, andere verletzt."

Die Behörden entsandten Sicherheitskräfte in die Region, auch, um mögliche Racheakte zu verhindern. Gouverneur Caleb Mutfwang verurteilte einen "barbarischen, brutalen" Angriff und versprach, die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Die Region liegt zwischen dem mehrheitlich von Muslimen bewohnten Norden Nigerias und dem mehrheitlich von Christen bewohnten Süden. Immer wieder gibt es gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Viehzüchtern, die meist Muslime sind, und Ackerbauern, die meist Christen sind. In der Region sind außerdem Dschihadisten und kriminelle Banden aktiv.