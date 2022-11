16 Tage gegen Gewalt: Kassabon-Initiative startet wieder

Mit Beginn der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" heute, Freitag, startet österreichweit wieder die Kassabon-Initiative des heimischen Handels: Bis inklusive Dezember werden der Polizeinotruf 133, die Nummer der Frauenhelpline gegen Gewalt 0800-222-555 sowie die Nummer des Gewaltschutzzentrums (0800-700-217) und der Opfer-Notruf der Österreichischen Justiz 0800-112-112 aufgedruckt. Am 6. Dezember findet zudem erneut ein Gewaltschutzgipfel statt.

"Ich will, dass jede von Gewalt betroffene Person in Österreich weiß, dass sie in dieser schwierigen Situation nicht allein ist. Deshalb danke ich dem österreichischen Handelsverband für diese wichtige Kooperation", so Zadić. "In tausenden Geschäften, auf Millionen Kassenbons sind ein QR-Code und die wichtigsten Hotlines abgedruckt", erläuterte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. "Besonders zur Weihnachtszeit möchten wir die 1,9 Millionen täglichen Kontakte mit unseren Kundinnen und Kunden an den Kassen in ganz Österreich nutzen, um betroffenen Mädchen und Frauen den Zugang zu Hilfsangeboten zu erleichtern", so der Vorstand der REWE International AG, Christoph Matschke.