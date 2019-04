16 Monate teilbedingt für Lenker nach tödlichem Unfall

Ein Pkw-Zusammenstoß, ausgelöst vom Überholmanöver eines 34-Jährigen, hat im Vorjahr bei Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) für die 55-jährige Lenkerin eines entgegenkommenden Autos tödlich geendet. Der Mann stand deshalb am Donnerstag in Eisenstadt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Er wurde zu 16 Monaten Haft verurteilt, davon fünf Monate unbedingt.

Mit ihm auf der Anklagebank saß seine 42-jährige Frau, die zu sieben Monaten bedingt verurteilt wurde. Ihr warf die Anklage ebenfalls fahrlässige Körperverletzung vor, weil sie den vierjährigen Sohn nicht angegurtet hatte. Das Kind erlitt bei dem Unfall Brüche unter anderem am Oberschenkel und an beiden Speichen sowie gebrochene Schneidezähne. Auch der 34-Jährige selbst und seine Frau wurden verletzt.

Die Familie aus Ungarn hatte am 19. Mai 2018 einen Ausflug nach Eisenstadt unternommen. Dort habe seine Frau in einem Supermarkt eingekauft, während er mit dem Buben auf sie gewartet und im dazugehörigen Lokal drei Bier getrunken habe, schilderte der Angeklagte, der sich wie auch seine Frau schuldig bekannte, Einzelrichterin Karin Lückl den Sachverhalt.

Den Hergang beschrieb er so, dass auf der Fahrt in Richtung Grenze ein Pkw vor ihm gefahren sei. “Das Auto hat stark gebremst”, er sei ausgeschert. “Ob ich überholen wollte oder einfach ausweichen, kann ich nicht mehr sagen.” Die Richterin verwies auf eine Auswertung der Fahrzeugdaten in den fünf Sekunden bis zum Crash mit dem Wagen der 55-Jährigen: Der Angeklagte habe “ständig beschleunigt bis auf 105 km/h. Er ist fast bis zum Schluss auf der anderen Spur geblieben. Das passt nicht mit seiner Verantwortung zusammen.”