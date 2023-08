16 Jahre ohne Landesliga Fußball sind nun genug

Der IPA Sportclub Tisis will endlich wieder in die Sechstklassigkeit zurückkehren.

FELDKIRCH. Für den IPA Sportclub Tisis war die Zugehörigkeit in der Fußball Landesliga nach dem Aufstieg in der Saison 2006/2007 nur von sehr kurzer Dauer geprägt. Nur in der Meisterschaft 2007/2008 spielte der Fußballklub der Sportstadt Feldkirch in der Sechstklassigkeit. Nun wollen die Schützlinge von Trainer Yildirim Sencelikel nach einer schöpferischen Pause von 16 Jahren wieder in die sechshöchste Leistungsstufe Österreichs hin. Mit Altenstadt, Götzis, Sulz, Schlins und Brederis befinden sich aktuell in der Landesliga viele Nachbarschaftsvereine in dieser Spielklasse und Tisis dürfte sich über viele Lokalderbys mit einem dementsprechenden Zuschaueransturm freuen. Mit zwei zu Null-Siegen gegen Altach 1b (3:0) und Egg/Andelsbuch 1b (5:0) erwischte der SCR Tisis einen phänomenalen Saisonstart in die erste Landesklasse. Mit Shahumran Afzali und dem vierfach Torschützen Dennis Konrad sowie weiteren starken Angreifern wie David Klammer und Lukas Sonderegger verfügt der aktuelle Spitzenreiter über viele gute Akteure. Im Heimspiel gegen SK Bürs am Samstag, 26. August, um 16.30 Uhr, im Bobleterstadion in Tisis, hat man drei weitere Punkte eingeplant. „Ziel ist und bleibt der Aufstieg sowie die Rückkehr in die Landesliga“, gibt sich Trainer Yildirim Sencelikel durchaus optimistisch. Dem erfolgreichen Übungsleiter steht mit 27 Kaderspielern ein großes Aufgebot zur Verfügung. Eine Mischung aus Routiniers und talentierten, jungen Eigenbauspielern bildet das Gerüst der Tisner Mannschaft. Kurz vor dem Saisonstart hat man den Trainer- und Betreuerstab mit einem Tormanntrainer, Cotrainer und Physiotherapeut erheblich erweitert. Der SC Tisis lädt die Bevölkerung schon um 11.30 Uhr zu einem großen Familiensporttag ein. Höhepunkt ist ein Benefizspiel um 15 Uhr der Special Olympics gegen die Nachwuchstrainer vom SC Tisis. Ein vielseitiges Rahmenprogramm für die Kinder wie eine Hüpfburg, Ballgeschwindigkeitsmessung, Jonglierstationen, Kinderschminken, Balance Parcours oder ein Zielwerfen steht den Kids zur Verfügung. Im Vorjahr fehlten Tisis in der Endabrechung etwa zehn Punkte um den Aufstieg zu verwirklichen. Im VFV-Cup trifft SC Tisis am Mittwoch, 30. August, um 18 Uhr in Runde drei auf den vierfachen Pokalsieger FC Lustenau 1907.VN-TK