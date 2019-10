16-Jähriger Fahrzeugdieb erst nach Warnschüssen gestoppt

Ein 16-jähriger Pkw-Dieb hat am Samstagabend seine Flucht vor der Polizei in Wien-Meidling erst nach Warnschüssen gestoppt. Der Jugendliche war in der Schwenkgasse in ein offenes Fahrzeug gesprungen, an dem der Besitzer gerade Flüssigkeiten auswechselte, und einfach damit davon gefahren. Die alarmierten Beamten stoppten den Wagen, woraufhin der Serbe aus dem Fahrzeug sprang und zu Fuß flüchtete.

Eigentlich hatten die Polizisten den Mann dazu aufgefordert, langsam aus dem Fahrzeug zu kommen. Dieser sprang jedoch aus dem Auto und rannte die Grünbergstraße in Richtung Altmannsdorfer Straße davon. Die Beamten verfolgten den Flüchtenden und forderten ihn mehrmals auf, stehen zu bleiben. "Erst durch die Abgabe von zwei Schreckschüssen konnte der 16-Jährige angehalten und festgenommen werden", hieß es seitens der Polizei. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille.