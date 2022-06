153 Mio. Euro aus Waldfonds bisher bewilligt

Aus dem 350 Mio. Euro schweren Waldfonds der Bundesregierung wurden bisher 153 Mio. Euro bewilligt und davon 52 Mio. Euro ausbezahlt, zieht Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) anlässlich der "Woche des Waldes" Bilanz. "Für die Entwicklung klimafitter Wälder wurden knapp 6,5 Millionen Euro bereits ausbezahlt und mittels standortangepasster Aufforstungsmaßnahmen gut 10,6 Millionen klimafitte Bäume gepflanzt", rechnet er ein Beispiel vor.

48 Prozent der Staatsfläche ist mit Wald bedeckt. Das waldreichste Bundesland ist die Steiermark, gefolgt von Kärnten und Salzburg. Rund 30 Prozent des heimischen Waldes sind Schutzwald. Laut dem aktuellen "Wildeinflussmonitoring" des Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) nimmt der Schaden durch Wildverbiss aber im allgemeinen Baumbestand zu. So konnten sich Tannen in 46 Prozent und Eichen in 77 Prozent der Bezirke ihres Vorkommens nicht oder kaum über 1,3 Meter hinaus entwickeln. Der Verbiss spielt dabei laut BFW eine wesentliche Rolle.

Ein Quadratmeter Wald kostet in Österreich zwischen 1 und 3 Euro, rechnete im März die Onlineplattform willhaben.at vor. In Tirol sind die Preise in den vergangenen fünf Jahren um 28 Prozent gestiegen, in Salzburg lag das Plus bei 25 Prozent. Rund 57.500 Euro bezahlten die Käufer im bundesweiten Durchschnitt pro Waldgrundstück.