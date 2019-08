15 Zivilisten bei russischen Angriffen in Syrien getötet

Bei einem Luftangriff der russischen Armee auf ein Flüchtlingslager im Nordwesten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten 15 Zivilisten getötet worden, unter ihnen vier Kinder. Bei dem Angriff sei am Freitag das Camp in der Nähe der Stadt Hass im Süden der Provinz Idlib getroffen worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Zwei weitere Kinder seien bei einem russischen Luftangriff in anderen Teilen Idlibs getötet worden, hieß es. Russland kämpft im syrischen Bürgerkrieg an der Seite von Machthaber Bashar al-Assad. Das Gebiet, in dem sich die Luftangriffe laut Beobachtungsstelle ereigneten, wird vom syrischen Al-Kaida-Ableger Hayat Tahrir al-Sham (HTS) beherrscht.