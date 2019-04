15 von 22 Allergiemittel empfehlenswert

Juckende Augen, laufende Nasen, Kratzen im Hals - für Allergiker beginnt mit den ersten warmen Tagen des Jahres eine belastende Zeit. Welche Mittel Linderung schaffen können, hat Öko-Test untersucht. Von 22 Sprays, Tropfen und Mitteln zum Einnehmen schnitten 15 Produkte "sehr gut" und "gut" ab, informierten die Konsumentenschützer der AK Oberösterreich am Donnerstag.

Grundsätzlich wurden von den 22 getesteten Produkten aber nur sieben nicht empfohlen. In all jenen sind Konservierungsstoffe enthalten, die wiederum Allergien auslösen können oder als kritisch eingestuft werden. So zum Beispiel “Benzalkoniumchlorid, das Zellen schädigen, die Haut reizen und allergisierend wirken kann”, informieren die Konsumentenschützer. Weiters wurden problematische Konservierer wie Propylparaben, das im Verdacht steht hormonell wirksam zu sein, und Benzoesäure, die selbst Allergien auslösen kann, in Medikamenten gefunden.