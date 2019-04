15 verscharrte Leichen im Westen Mexikos entdeckt

Im Westen von Mexiko haben Ermittler mindestens 15 Tote entdeckt. Die Leichen seien in einem Haus in der Gemeinde Zapopan im Bundesstaat Jalisco ausgegraben worden, teilte die örtliche Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Ermittlungen hatten begonnen, nachdem die Polizei Hinweise erhalten hatte, dass Menschen plötzlich verschwunden waren.

Nach Angaben von Anrainern nutzten Drogengangs das Haus zum Verkauf von Suchtgift. “Wir werden den Rest der Woche oder so lange, wie es nötig ist, weiterarbeiten, um jede Stelle zu untersuchen, wo verscharrte Menschen sein könnten”, sagte Generalstaatsanwalt Gerardo Solís.

In Mexiko gelten rund 40.000 Menschen als vermisst. Viele dürften von den mächtigen Verbrechersyndikaten des Landes verschleppt und getötet worden sein. Die meisten Opfer werden von privaten Suchtrupps der Angehörigen gefunden. Am Wochenende entdeckte eine Gruppe im Bundesstaat Sonora etwa 30 Leichen im Nordwesten des Landes.