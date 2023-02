15 Verletzte bei Faschingsumzug im Bezirk Baden

Umzugswagen kippte laut Einsatzkräften in einer Kurve um

Bei einem Faschingsumzug in Reisenberg (Bezirk Baden) sind am Samstag 15 Personen verletzt worden, eine davon schwer. Kurz vor 18.00 Uhr kam es zu einem Unfall mit einem Umzugswagen. Ein Mann erlitt schwere Blessuren und wurde vom Hubschrauber "Christophorus 9" ins UKH Meidling nach Wien geflogen, berichtete Philipp Gutlederer, Sprecher von Notruf NÖ. 14 Personen wurden leicht verletzt, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz NÖ mit. Ein Großaufgebot an Helfern war im Einsatz.

Zum Unfall soll es laut Gutlederer in einer Kurve gekommen sein. Zur Ursache hieß es in Online-Medienberichten, dass die Seitenwand des mit rund 20 Teilnehmern besetzten Wagens umgestürzt sei, woraufhin mehrere Personen auf die Straße gefallen sein sollen. Neun der 14 Leichtverletzten wurden ins Spital transportiert, sagte Kellner.

Im Einsatz standen zehn Rettungswagen, davon ein Notarzteinsatzfahrzeug. Ursprünglich wurden zwei Notarzthubschrauber alarmiert.