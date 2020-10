15 Tote seit Beginn der Proteste in Nigeria

In Nigeria sind seit Beginn der Proteste gegen Polizeigewalt vor rund zwei Wochen mindestens 15 Menschen getötet worden. Allein seit dem Wochenende seien bei Zusammenstößen verschiedener Gruppen fünf Menschen gestorben, teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Montag mit.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation starb ein Mensch am Montag in der Stadt Kano, die im Norden des Landes liegt. Vier weitere Menschen wurden demnach am Wochenende in den Städten Osogbo, Benin-Stadt sowie der Hauptstadt Abuja getötet. Unter den weiteren Toten seien auch zwei Polizisten.