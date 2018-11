15 Tote in Flüchtlingsboot im Mittelmeer gefunden

Die marokkanische Marine hat am Samstag in einem Boot die Leichen von 15 Migranten gefunden. 53 weitere Bootsinsassen, darunter acht Frauen, wurden aus Seenot gerettet, wie ein Sprecher der Streitkräfte mitteilte. Das Boot sei lang nach einem Motorschaden mehrere Tage im Mittelmeer getrieben. Die Geretteten seien in den Hafen von Nador gebracht worden. Sie wollten nach Spanien übersetzen.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind seit Jahresbeginn rund 51.000 Flüchtlinge in Spanien angekommen. Rund 630 starben vor der spanischen Küste oder werden vermisst. Die marokkanischen Behörden stoppten zwischen Jänner und September nach eigenen Angaben 68.000 illegale Versuche von Migranten, per Boot nach Europa zu gelangen.