15-Jährige stürzte in Tirol zwölf Meter aus Sessellift

Ein 15-jährige Dänin ist am Mittwoch in Ischgl in Tirol (Bezirk Landeck) aus zwölf Metern Höhe aus einem 8er-Sessellift auf die Piste gestürzt und dabei verletzt worden. Die Jugendliche hatte sich bereits beim Einsteigen aus unbekannter Ursache nicht richtig am Sessel platzieren können und war aus dem Sitz gerutscht. Ihr Vater konnte sie jedoch zunächst mit einer weiteren Person festhalten, zwischen Stütze 2 und 3 konnte sie jedoch nicht mehr gehalten werden.

Die Dänin, die am Pistenrand liegen blieb, wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung vom Skigebiet Silvretta aus mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, teilte die Polizei mit. Im Lift war neben dem Vater auch ihre Mutter gesessen.