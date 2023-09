15 Jahre Lehman-Pleite - Attac: Nicht viel daraus gelernt

Die globalisierungskritische Organisation Attac zieht 15 Jahre nach Zusammenbruch der Lehman Bank und der darauf folgenden weltweiten Wirtschaftskrise eine sehr ernüchternde Bilanz. "Die Macht des Finanzsektors ist ungebrochen, die Grundprobleme haben sich verschärft", so Attac. Deren Finanzexperte Mario Taschwer warnt: "Das Risiko einer schweren Finanzkrise ist heute nicht geringer als 2008. Und im Ernstfall müssen dann wieder wir die Kosten einer Finanzkrise tragen."

Nach wie vor würden global systemrelevante Banken die gesamte Wirtschaft gefährden, und gleichzeitig die Finanzinstitute immer größer werden. Ihre Anzahl sei seit 2011 trotz des Untergangs der Credit Suisse weiter gestiegen. In den USA hielten die "Big Six" - JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley - heute fast doppelt so hohe Vermögenswerte wie vor zehn Jahren. "Die Banken machen aktuell Rekordgewinne auf Kosten der breiten Bevölkerung - doch wie der Fall der Credit Suisse beweist, werden sie im Krisenfall von der Allgemeinheit gerettet", kritisierte Taschwer heute in einer Aussendung. Nach wie vor hätten die Banken zu wenig Eigenkapital - auch wenn dieses durch Vorschriften erhöht wurde.