15 Jahre keine Gebühren von Steinhaus bei Wels eingehoben

Die Mängelliste für die Gemeinde Steinhaus bei Wels des oberösterreichischen Landesrechnungshofes (LRH) ist lang: Zu niedrig angesetzte Grundsteuer für Häuser, Wasser- und Kanalbereitstellungsgebühren seien 15 Jahre nicht eingehoben, ein Kindergartenzubau ohne Finanzierungszusage begonnen worden, geht aus einem LRH-Gutachten hervor, das auf der Homepage des Landes veröffentlicht wurde und aus dem am Freitag die "Oberösterreichischen Nachrichten" zitierten.

Die Landesregierung, konkret der für Gemeindeaufsicht zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ), hatte für seine blaue Heimatgemeinde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Von Oktober bis Dezember 2023 wurde die Arbeit der Gemeinde Steinhaus unter die Lupe genommen und in Summe dürfte dort einiges nicht so laufen wie vorgeschrieben. Dadurch seien der Gemeinde Einnahmen entgangen, die im dem Gutachten jedoch nicht mit einer konkreten Höhe beziffert werden.