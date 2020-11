15 Jahre deutsche Kanzlerin Angela Merkel

Auf den Tag genau seit 15 Jahren ist Angela Merkel deutsche Kanzlerin, dafür gab es am Sonntag Glückwünsche, Erinnerungen und auch ein paar Spitzen. Die französische Zeitung "Le Parisien" nahm den Jahrestag zum Anlass, Politiker zu befragen, mit denen Merkel im Laufe ihrer Karriere Beratungen und Verhandlungen geführt hat. "Sie ist mit Abstand die größte politische Persönlichkeit Europas", zitierte die Zeitung den früheren französischen Außenminister Bernard Kouchner.

"Angela Merkel ein Fels in der Brandung und Vorbild für Frauen weltweit", schrieb die Frauenunion auf Twitter. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, gratulierte via Twitter und schrieb: "Kanzlerin Merkel hat entscheidende Schritte unternommen, um Europa in Zeiten voller Herausforderungen stärker zu machen, und ist heute eine der am meisten respektierten Führungspersönlichkeiten weltweit."