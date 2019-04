15 Jahre Coca-Cola Cup

U12-Teams aus dem ganzen Land kämpfen beim Coca Cola Cup-Landesfinale.

Dornbirn/Feldkirch. Am Ostermontag ist es wieder soweit, dann werden Vorarlbergs Nachwuchsfußballer wieder alles geben, um sich beim Landesfinale des Coca Cola Cup, für das große Finalturnier zu qualifizieren. Dieses findet heuer am 15. und 16. Juni in Mattersburg statt und verspricht wieder aufregende Treffen mit den Botschaftern David Alaba, Laura Feiersinger und Manuela Zinsberger.