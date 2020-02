15-Jähriger ohne Führerschein rast in Wien vor Polizei davon

Ein 15-Jähriger hat sich am Sonntagabend in Wien-Leopoldstadt im Pkw seines Vaters der Anhaltung durch die Polizei entzogen und ist davongerast. Bei einer spektakulären Verfolgungsjagd schossen Beamte auch auf den Wagen. Polizisten mussten sich mit einem Sprung auf die Seite retten. Das Auto blieb schließlich fahruntüchtig liegen, der 15-Jährige wurde festgenommen.

Kurz vor 23.00 Uhr hielten Beamte in einem Streifenwagen am Praterstern in der Ausstellungsstraße an einer roten Ampel an, als neben ihnen der BMW M3 mit dem kindlich aussehenden 15-Jährigen stehen blieb. Die Polizisten versuchten, den Burschen anzuhalten, dieser raste jedoch davon. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit überfuhr der Österreicher bei Rot mehrere Kreuzungen und auch auf Gehsteige. Auch versuchte er mehrfach, einen hinterherfahrenden Streifenwagen durch abruptes Ablenken abzudrängen bzw. zu rammen. Der Lenker bog schließlich in die Walcherstraße ein. Vier Beamte einer nahegelegenen Polizeiinspektion hatten sich dort auf der Straße positioniert und gaben durch Hand- und Lichtzeichen mit Taschenlampen den Befehl zum Anhalten. "Der Lenker fuhr auf sie zu, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren. Zwei Beamte retteten sich mit einem Sprung auf die Seite", berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.