15-jähriger Macheten-Räuber zu zwei Jahren verurteilt

Mit einer Machete hat ein im Tatzeitpunkt erst 15 Jahre alter Bursche in Wien-Donaustadt einen Supermarkt überfallen. "Ich hatte Schulden. Ich musste sie abbezahlen, mir wurde auch gedroht. Ich hatte keine andere Möglichkeit", schilderte er nun am Landesgericht seine Motivlage. Seinen Mittäter, der ebenfalls mit einer Machete bewaffnet war und der bisher nicht ausgeforscht werden konnte, nannte er nicht. Der mittlerweile 16-Jährige wurde zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt.

Der Überfall ereignete sich am 25. Februar 2023 kurz vor Kassaschluss. Zwei mit Sturmhauben vermummte Täter pflanzten sich in dem Supermarkt vor den beiden Kassen auf und verlangten jeweils von den weiblichen Angestellten Geld, wobei sie drohend Buschmesser in ihren Händen hielten. "Zuerst habe ich geglaubt, das ist ein Spaß", schilderte eine der Betroffenen einem Schöffensenat (Vorsitz: Anna Marchart). Dann habe sie allerdings den Ernst der Lage erkannt: "Im Stress habe ich vergessen, wie man die Kassa aufmacht." Die andere Kassierin bekam "einen Schock", wie sie dem Gericht berichtete. Als einer der Räuber mit der Machete auf den Kassaapparat einschlug, sei sie reflexartig aufgesprungen und davongelaufen: "Ich war dann im Lagerraum."