15-Jähriger beißt Polizisten am Dornbirner Bahnhof - Festnahme und U-Haft

Zuvor beschimpfte und bedrohte der Teenager die zwei Beamten der Stadtpolizei. Anzeige wegen versuchten Widerstandes, schwerer Körperverletzung und verschiedener weiterer Verwaltungsübertretungen.

Wie VOL.AT in Erfahrung bringen konnte, kam es Dienstagnachmittag am Dornbirner Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Teenager und zwei Beamten der Stadtpolizei.

Trotz strengen Alkoholverbots stand der Teenager verbotenerweise mit einer Flasche Wodka am Dornbirner Bahnhof. Zwei Polizisten in Zivil sahen dies bei ihrem dienstlichen Kontrollgang und sprachen den Jugendlichen auf seinen Verstoß an. In weiterer Konsequenz verlangten die Beamten den Ausweis und forderten den 15-Jährigen auf, entweder die Wodka-Flasche zu entsorgen oder den Bahnhofsbereich zu verlassen.