15-Jährige soll in Deutschland Dreijährigen getötet haben

Eine 15-Jährige soll in Detmold bei Bielefeld ihren drei Jahre alten Halbbruder getötet haben. Die Jugendliche wurde nach stundenlanger Flucht am Donnerstagvormittag im benachbarten Lemgo festgenommen, wie ein Sprecher der Bielefelder Polizei sagte. Ein Zeuge habe den entscheidenden Hinweis für die Festnahme gegeben.

Die Leiche solle am Donnerstagvormittag obduziert werden, sagte Imig. Bei der Kripo wurde eine 15-köpfige Mordkommission eingerichtet. Die betroffene Familie sei polnischstämmig, meinte Imig. Die Angehörigen hätten die Leiche am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr in der Wohnung gefunden und die Polizei alarmiert. Sie wurden betreut, so Imig. Detmold ist mit mehr als 70.000 Einwohnern die größte Stadt im Kreis Lippe.