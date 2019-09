1:5-Heimniederlage der Graz 99ers gegen Frölunda

Die Graz 99ers haben am Donnerstagabend in der Champions Hockey League klar mit 1:5 (1:1,0:2,0:2) gegen die Frölunda Indians verloren und sind damit ans Tabellenende der Gruppe H zurückgefallen. Für die Gäste aus Göteborg war es im dritten Match der erste Sieg, womit sie die Steirer überholten. Neuer Tabellenführer ist Mountfield. Die Tschechen feierten einen 5:2-Heimsieg über die Cardiff Devils.

Das Match in der Eisarena in Graz-Liebenau begann gleich emotional, da nach zweieinhalb Minuten 99ers-Center Kevin Moderer und Indians-Verteidiger Theodor Lennström mit den Fäusten aneinandergerieten. Die Referees hatten alle Hände voll zu tun, die Streithähne zu trennen, und schickten beide mit Spieldauer-Disziplinarstrafen vorzeitig in die Kabine.