15 Feuerwehreinsätze wegen Unwetter in Vorarlberg

Nach sommerlichen Temperaturen am Mittag, fegte am Dienstagnachmittag ein Unwetter über das Ländle.

Bis zum frühen Nachmittag war der Dienstag ein Sommertag, wie er im Buche steht. Mit bis zu 32 Grad war es auch der bisher heißeste Tag des Jahres in Vorarlberg. Auf den Sonnenschein folgte am Nachmittag dann aber ein Gewitter, welches für mehrere Feuerwehreinsätze in Vorarlberg sorgte.

Feuerwehr muss Wasser abpumpen

Laut der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) musste die Feuerwehr am Dienstagabend 15 Mal ausrücken. Einmal wurde die Einsatzkräfte wegen eines umgefallenen Baumes alarmiert. In den anderen Fällen ging es um das Abpumpen von Wasser, welches durch das Unwetter in Gebäude eingedrungen ist. Wie die RFL auf VOL.AT-Nachfrage angab, war die Region Altach/Hohenems am stärksten von dem Unwetter betroffen.