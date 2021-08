1,44 Millionen Euro für Elementarpädagogik

Die Landesregierung sichert für mehrere Infrastrukturprojekte im elementarpädagogischen Bereich erneut über 1,44 Millionen Euro zu.

Von Land und Vorarlberger Gemeinden wird weiter kräftig in den elementarpädagogischen Bereich investiert. Für mehrere Infrastrukturprojekte sind erneut Beiträge im Gesamtumfang von über 1,44 Millionen Euro freigegeben worden, teilen Landeshauptmann Markus Wallner und Bildungsreferentin Landesstatthalterin Schöbi-Fink mit. Bereits beim Start in die Bildungslaufbahn sollen beste Bedingungen bereitstehen, betont Wallner: "Im Vordergrund steht, die Familien im Bereich Kinderbetreuung und Kindergarten mit guten Angeboten zu unterstützen".

Bauprojekte in Lustenau, Wolfurt und Bregenz

Die von Landesseite bewilligten rund 1,44 Millionen Euro gehen an Bauprojekte in Lustenau, Wolfurt sowie Bregenz. Neben der Qualitätsentwicklung und der Leistbarkeit sei der weitere Ausbau der Angebote eine wesentliche Säule bei der Weiterentwicklung der Elementarpädagogik, betont Landeshauptmann Wallner: "Ein zeitgemäßes Umfeld mit einer hochwertigen Infrastruktur und Ausstattung kommt allen Seiten zugute – den Kindern ebenso wie den engagierten und kompetenten Pädagoginnen und Pädagogen". Mit den massiven Investitionen werde auch das Ziel verfolgt, eine möglichst gute Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben sicherzustellen, so der Landeshauptmann.

2020: 81,4 Millionen Euro investiert

2020 wurden vom Land in Summe 81,4 Millionen Euro in die Elementarpädagogik investiert, um über neun Millionen Euro mehr als im Jahr davor (+12,6 Prozent). Elf Kindergarten- und neun Kinderbetreuungsgruppen mit zusammen 361 Betreuungsplätzen sind im Vorjahr neu geschaffen worden. Mittlerweile sind in Vorarlberg nahezu alle vier- und fünfjährigen sowie 90 Prozent der dreijährigen Kinder in außerfamiliärer Betreuung. Bei den Zweijährigen liegt die Betreuungsquote bei 57 Prozent, bei den Einjährigen bei fast 26 Prozent.

Beste Rahmenbedingungen wären unerlässlich, weil schon in jüngstem Alter der Grundstein für den weiteren Bildungserfolg gelegt wird, sagt Bildungsreferentin Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink. Mit dem Landeshauptmann bedankt sie sich für den großartigen pädagogischen Einsatz im Sinne der jungen Generation.

Unterstützung für drei Projekte

Lustenau

Im Rahmen des Bauprojekts Campus Rotkreuz in Lustenau soll der Kindergarten von drei auf sechs Gruppen erweitert werden. Geplant ist, ein dreigeschossiges Gebäude neu zu errichten. Der zugesagte Landesbeitrag beläuft sich auf mehr als 1,36 Millionen Euro.

Wolfurt

In der Marktgemeinde Wolfurt wurde das alte Feuerwehrgebäude adaptiert und zum "Haus der Möglichkeiten" umfunktioniert. Bis am Standort des derzeit bestehenden Rathauses der neue Kindergarten errichtet ist, wird der Kindergarten Strohdorf in den eigens umgebauten Räumlichkeiten eine neue, vorübergehende Heimat finden.

Bregenz

In Bregenz werden Räumlichkeiten im Kindergarten Rieden kleinkindgerecht ausgebaut bzw. adaptiert, um dem steigenden Bedarf Rechnung zu tragen. Bis September 2021 sollen Plätze für zwei neue Gruppen geschaffen werden. Der Kindergarten wird in der Folge in das Gebäude der ehemaligen Volksschule Rieden übersiedeln.