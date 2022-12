140 Festnahmen bei Mafia-Razzien in Italien

Bei einer landesweiten Razzia gegen das organisierte Verbrechen hat die Polizei am Dienstag rund 140 mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Die Handschellen klickten für 65 Verdächtige im süditalienischen Kalabrien und 13 in der lombardischen Stadt Brescia, wie die Behörden mitteilten. Sie sollen der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta angehören. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Mafia-Vereinigung, Drogenhandel, Geldwäsche und Erpressung vor.

An der Razzia beteiligten sich 1.000 Carabinieri in 16 italienischen Provinzen. Die Ermittlungen betrafen vor allem den einflussreichen 'Ndrangheta-Clan "Bellocco" aus Rosarno, unweit der Hafenstadt Gioia Tauro. Der Clan kontrolliert dort den Drogen- und Waffenhandel. Laut den Ermittlungen hat der Clan Bellocco eine Allianz mit der Familie Spada abgeschlossen, die die kriminellen Geschäfte in Teilen Roms kontrolliert.