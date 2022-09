14 Tote nach Hauseinsturz in Jordanien

Nach einem Einsturz eines Wohngebäudes in der jordanischen Hauptstadt Amman ist die Zahl der Todesopfer auf 14 gestiegen. Rettungskräfte bargen am Samstag eine weitere Tote, wie ein Behördensprecher mitteilte. Damit seien alle Vermissten gefunden worden, die Suche wurde eingestellt. Das vierstöckige Haus im Stadtviertel Dschabal al-Weibdeh war am Dienstag eingestürzt, am selben Abend hatte eine groß angelegte Suche nach den Verschütteten begonnen.

Noch am Dienstag konnten Rettungskräfte ein vier Monate altes Baby beinahe unversehrt aus den Trümmern bergen. Die Staatsanwaltschaft nahm im Rahmen der Ermittlungen drei Menschen fest, darunter der Gebäudemanager sowie zwei Menschen, die an Renovierungsarbeiten an dem Gebäude beteiligt gewesen waren.

Nach Angaben des stellvertretenden jordanischen Regierungschefs Taufik Kreischan gegenüber dem Staatsfernsehen war das Gebäude "alt und baufällig". Weitere Häuser in der Umgebung würden nun untersucht.

Dschabal al-Weibdeh zählt zu den ältesten Stadtvierteln Ammans. In dem Anfang des 20. Jahrhunderts erbauten Quartier wohnen zahlreiche Ausländer.