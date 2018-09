14 Tage Haft für Trumps Ex-Berater wegen Falschaussage

Der frühere Berater des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, George Papadopoulos, kommt wegen einer Falschaussage zu Russland-Verwicklungen mit einer geringen Strafe davon. Ein Gericht in Washington verurteilte den 31-Jährigen am Freitag zu einer Haftstrafe von 14 Tagen und zu 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Zudem wurde eine einjährige Bewährungsstrafe und sowie einer Geldstrafe in Höhe von 9.500 Dollar (rund 8.166 Euro) verhängt. Papadopoulos wird vorgeworfen, bei Befragungen durch die US-Bundespolizei FBI falsche Angaben über Kontakte nach Russland gemacht zu haben. Er habe in “einer Ermittlung von großer Bedeutung für die nationale Sicherheit” die Unwahrheit gesagt, erklärte Richter Randolph Moss.

Am Freitag beharrte Trump nach Angaben mitreisender Reporter an Bord der Regierungsmaschine Air Force One wiederum darauf, er kenne Papadopoulos nicht. Er habe ihn mal auf einem Foto neben sich an einem Tisch sitzen gesehen. “Das ist das Einzige, was ich von ihm weiß.”