14 Prozent der Drogen in Wien bedenklich gestreckt

Von jenen Drogen, die Konsumentinnen und Konsumenten im Vorjahr beim Wiener Beratungszentrum "Checkit!" analysieren haben lassen, waren 14 Prozent bedenklich gestreckt oder überdosiert. Bei 27 Prozent fanden sich neben dem erwartbaren Wirkstoff ein unerwarteter oder ausschließlich unerwartete. Das berichtete die Sucht- und Drogenkoordination Wien Sonntagfrüh aus dem Checkit!-Jahresbericht 2021. Zudem stieg die Zahl der unerwarteten Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS).

Von den 1.336 insgesamt abgegeben psychoaktiven Substanzen enthielten 59 Prozent ausschließlich den erwarteten Wirkstoff. Bei den anderen Inhaltsstoffen "kann es sich um eine gesundheitlich besonders bedenkliche Zusammensetzung oder um einen extrem hohen Wirkstoffgehalt handeln", erläuterte Checkit!-Leiterin Bettina Hölblinger. Dass die Zahl der unerwarteten NPS im Jahresvergleich erstmals seit 2010 wieder gestiegen sei, liege "in erster Linie an in Cannabis nachgewiesenen synthetischen Cannabinioden, die seit Ende 2020 vermehrt nachgewiesen wurden".