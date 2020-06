14 Leichen an Straßenrand in Mexiko entdeckt

Im nordmexikanischen Bundesstaat Zacatecas haben die Behörden 14 am Straßenrand abgelegte Leichen entdeckt. Bei vier der Toten handle es sich um als vermisst gemeldete Menschen aus der rund 150 Kilometer vom Fundort entfernten Stadt Juan Aldama, sagte Staatsanwalt Francisco Murillo am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten.

Der Bundesstaat Zacatecas liegt auf einer der Hauptrouten für den illegalen Drogenhandel in Mexiko. In örtlichen Medien waren Fotos der Leichen am Straßenrand zu sehen. Die Toten waren in Laken gewickelt und mit Klebeband zusammengeschnürt.