14-jähriges Mädchen tot in Wien gefunden

Eine 14-Jährige ist am Dienstag gegen 11.30 Uhr tot in einer Wohnung in der Hasenleitengasse in Wien-Simmering aufgefunden worden. Laut Landespolizeidirektion setzte ein 26-jähriger Mann die Rettungskette in Gang, weil die Jugendliche keine Lebenszeichen mehr zeigte. Die Rettungskräfte begannen noch mit einer Reanimation, konnten aber nichts mehr für das Mädchen tun. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen eines bedenklichen Todesfalls, erklärte Sprecherin Barbara Gass der APA.

Laut Gass sei bereits eine Obduktion erfolgt. Dieser zufolge sei das Mädchen nicht durch Gewalteinwirkung oder Fremdverschulden zu Tode gekommen. "Der 26-Jährige wird nicht als Verdächtiger geführt. Es gibt keine Ermittlungen auf strafrechtlicher Basis", sagte Gass. Im Körper der jungen Frau seien jedoch Rückstände von Medikamenten gefunden worden. Ein toxikologisches Gutachten sei nun in Auftrag gegeben worden.