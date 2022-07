14-jähriger stürzt durch Kollision und wird verletzt

Am Sonntagabend kam es zu einer Kollision zwischen zwei jugendlichen Fahrradfahrern. Ein 14-Jähriger wurde dabei verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Sonntag gegen 20:00 Uhr fuhr ein 14-jähriger Bursche mit seinem Fahrrad (Cube, weiß) auf der Kleinriedstraße in Lauterach, vom Kiosk beim Jannersee, Richtung Riedstraße. An der Kreuzung bogen drei Jugendliche mit ihren Fahrrädern in einem sehr engen Radius von der Riedstraße nach links in die Kleinriedstraße ein. Dabei touchierte der Kiki das Vorderrad des entgegenkommenden 14-jährigen Radlers, sodass dieser zu Sturz kam. Der E-Bike-Lenker und seine Begleiter blieben sofort an der Unfallstelle stehen und erkundigten sich nach dem Zustand des Verunfallten. Dieser gab an, dass bei ihm alles in Ordnung sei. Aus diesem Grund erfolgte vor Ort kein Datenaustausch und alle setzten ihre Fahrt fort.