14-Jähriger in Kärnten wegen Vergewaltigung angeklagt

Ein 14-jähriger Jugendlicher soll im Jänner in Kärnten ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Gegen den Jugendlichen wurde eine - noch nicht rechtskräftige - Anklage eingebracht. Er war fünf Wochen lang in Untersuchungshaft gesessen, befindet sich nun aber wieder auf freiem Fuß.

Involviert gewesen sein soll auch ein 13-jähriger Bub. Er soll die Tat teilweise mitgefilmt haben, ist aber noch nicht strafmündig.

